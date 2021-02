Bergomi: "Di Francesco sta cercando la formula giusta. Il Cagliari interpreta bene le partite"

Il talent di SKY, Giuseppe Bergomi, ha parlato prima della sfida fra Torino e Cagliari, anticipo della giornata di Serie A. "Di Francesco è alla ricerca, con i nuovi acquisti, la formula giusta per stare insieme. Le partite le interpreta bene, ma non ha un equilibrio per offendere e fare male all'avversario. Ha bisogno di portare più gente nell'area di rigore. Pavoletti con Simeone? La ragiono come un difensore, mi sembra un po' troppo. C'è il braccino, queste squadre pensano prima a non prenderle".