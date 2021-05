Buffon non vuole fermarsi? Zoff: "Se ha ancora voglia di giocare fa bene a continuare"

vedi letture

L'ex portiere della Juventus, Dino Zoff, ha parlato a Sky Sport in merito alla volontà di Gigi Buffon di continuare a giocare: "Mi fa piacere per lui che è ancora in campo, io purtroppo non lo sono già da un po'. Già giocare è importante, figuriamoci vincere come ieri. Complimenti a lui. Non voglio dare giudizi, ognuno fa quello che si sente. Se ha ancora voglia di giocare fa bene a continuare. I portieri hanno lunga durata, è una grande soddisfazione. Si fa sempre fatica a smettere".