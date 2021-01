Tribunale Figc conferma, corretta assemblea Lega B on line

Ricorso Salernitana. Confermata la decisione del 4 gennaio

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Tribunale federale nazionale ha rigettato il ricorso presentato dalla Salernitana contro la Lega Serie B, per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'Assemblea elettiva della Lega stessa del 7 gennaio scorso, che si è poi svolta regolarmente. Il Tribunale federale nazionale, il 4 gennaio scorso aveva già respinto la domanda cautelare di sospensione presentata dalla Salernitana, ed aveva fissato ad oggi, 15 gennaio, le decisioni nel merito. La Salernitana contestava le modalità di svolgimento dell'assemblea elettiva, prevista in videoconferenza, chiedendo che la riunione per l'elezione del nuovo presidente si tenesse in presenza. (ANSA).