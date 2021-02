15 successi di fila per il City, ma Guardiola frena: "Mica partiamo 2-0 prima del fischio d'inizio"

"Non siamo imbattibili. Le 15 vittorie di fila non ci aiutano certo a partire sul 2-0 prima delll'inizio della partita". Mister Pep Guardiola ha voluto riportare un po' di umiltà ed equilibrio in casa Manchester City alla vigilia del big match di Premier League col Tottenham di Mourinho: "Ho detto molte volte che è bello e ci aiuta ad essere dove siamo in Carabao Cup, FA Cup, Champions League e soprattutto Premier League. Ma niente di più. Dobbiamo ricominciare domani per fare il prossimo step. Questa è una settimana importante con tre avversarie forti e l'obiettivo è vincere, partita dopo partita", le dichiarazioni del tecnico spagnolo in conferenza stampa.