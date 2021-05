-5 alla finale di Champions. Guardiola: "Formazione quasi fatta. Tuchel? C'è un bel rapporto"

vedi letture

La lunga settimana che porterà alla finale di Champions League è appena cominciata. Pep Guardiola ha parlato dell'attesa della sfida contro il Chelsea ai canali ufficiali del Manchester City: "Ho la fortuna di poter lottare per vincere un'altra volta la Champions. È sempre difficile arrivare in finale, devi lavorare sodo. Quando ho cominciato la mia carriera da allenatore non avrei mai immaginato quello che ho vissuto in questi 12-13 anni".

Rapporto con Tuchel: "L'ho conosciuto anni fa, ho organizzato una cena e abbiamo parlato molto di calcio. Poi c'era del buon vino e ottimo cibo, quindi sono bei ricordi. Abbiamo un bel rapporto ma ovviamente voglio vincere".

Formazione scelta? "Ho già un'idea, anche se non sono ancora sicuro al 100%".

La crescita di Foden: "Non è lo stesso giocatore che era tre anni fa. È cresciuto molto e oggi è pronto. Sta facendo molto bene".