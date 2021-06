A Southgate basta un gol di Saka: l’Inghilterra batte l’Austria, ma è in ansia per Alexander Arnold

Basta un gol dell’esterno dell’Arsenal Bukayo Saka all’Inghilterra di Gareth Southgate, che batte l’Austria in amichevole a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo. Senza i finalisti della Champions e con qualche giocatore che non disputerà l’Europeo, gli inglesi riescono a prevalere contro gli austriaci grazie ad una rete e porta vuota del giovane esterno, bravo a sfruttare una buona azione centrale di Grealish. L’Austria sfiora il pari nella ripresa con il capitano del Lipsia Sabitzer che colpisce in pieno una traversa, e nel finale con Gregoritsch, che di testa sfiora il gol. L’Inghilterra ora giocherà l’ultima amichevole, domenica contro la Romania, ma vivrà ore di apprensione: nel finale, infatti, il terzino del Liverpool Alexander Arnold è uscito per un infortunio che sarà da valutare.