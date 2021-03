Ajax, Stekelenburg ritrova la Roma: "Poteva andare meglio ma anche peggio"

vedi letture

La Roma affronterà l'Ajax in Europa League ai quarti di finale di Europa League e ritroverà da avversario un ex come Maarten Stekelenburg, portiere che ha difeso la porta giallorossa dal 2011 al 2013: "Sarà una bella sfida e non credo che la Roma sarà stata contenta di averci pescato - ha dichiarato l'olandese - A noi sarebbe potuto andare meglio ma anche peggio".