Ufficiale Alaves, Panichelli va a farsi le ossa in Segunda Division: è in prestito al Mirandes

L'Alaves snellisce l'organico. Come annunciato dal club spagnolo, Joaquin Panichelli viene ceduto in prestito al Mirandes, in Segunda Divisione. L'attaccante argentino, classe 2002, nell'ultima stagione ha collezionato 8 presenze ne LaLiga e anche quest'anno avrebbe avuto poco spazio, così il Deportivo ha deciso di mandarlo a farsi le ossa nella seconda serie del calcio spagnolo. "In bocca al lupo e continua a crescere", scrive l'Alaves nel post con cui saluta il giocatore.

Questo invece il comunicato del Mirandes: "Il Club Deportivo Mirandés e il Deportivo Alavés hanno raggiunto un accordo per far indossare a Joaquín Panichelli la maglia rossa in questa stagione. Il calciatore argentino, arrivato al club biancoblu dal River Plate nel gennaio 2023, cerca più risalto nel calcio professionistico dopo il suo debutto in Prima Divisione la scorsa stagione in cui ha giocato otto partite e ha scelto il CD Mirandés per continuare in crescita nel campionato spagnolo".