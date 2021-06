Ancelotti è tornato al Real. Stipendio quasi dimezzato e clausola in caso di esonero

vedi letture

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Un ritorno, a sei anni dall'esonero causato da una stagione avara di soddisfazioni e di titoli. Il tecnico italiano, sottolinea As, troverà una rosa molto diversa rispetto a quella che aveva lasciato: della BBC offensiva è rimasto solo Benzema, mentre molti giocatori sono decisamente invecchiati (Modric, lo stesso Benzema, Kroos). Inoltre, non è ancora chiaro il futuro di capitan Sergio Ramos, che potrebbe anche decidere di restare in assenza di offerte importanti. Ancelotti ha firmato un contratto triennale con uno stipendio di circa sei milioni, poco più della metà rispetto a quelli percepiti all'Everton. Un dato che avvalora la tesi della scelta di cuore, fatta principalmente per motivi familiari. In più, il Real si è tutelato: in caso di interruzione del rapporto prima della scadenza (giugno 2024), al tecnico saranno corrisposte le mensilità restanti fino al termine della stagione in cui avverrebbe la separazione più l'intero importo pattuito per la successiva. Un modo per evitare cause milionarie e rotture dolorose.