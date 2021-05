Arsenal, Arteta: "Create abbastanza occasioni per passare il turno ma non le abbiamo sfruttate"

vedi letture

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, come riportato dal sito ufficiale della UEFA ha parlato così dopo il pari a reti bianche contro il Villarreal che ha condannato i Gunners all'eliminazione dalla semifinale di Europa League. "Abbiamo creato abbastanza occasioni per passare il turno, più di loro, ma non le abbiamo sfruttate. Il modo in cui abbiamo iniziato la gara di andata non è stato abbastanza positivo: abbiamo subìto gol da calcio piazzato e non siamo arrivati qui stasera con tutti i giocatori in ottime condizioni".