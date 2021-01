Arsenal, Arteta: "Il mercato? Non so. Dipenderà da come si evolverà la situazione Covid"

vedi letture

Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato alla vigilia del match contro il Southampton del mercato invernale: "Non ne ho la più pallida idea. Penso che dipenderà da come il covid consentirà alle nostre vite di tornare alla normalità. Quando iniziamo ad avere un po' di tifosi nel nostro stadio, gli sponsor per tornare in pista, ci sono così tante cose che al momento non posso influenzare e non posso rispondere. Il calcio alla fine deve essere sostenibile quindi in relazione alle risorse che abbiamo, puoi spendere i tuoi soldi come vuoi".