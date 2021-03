Arsenal, Arteta: "Siamo migliori rispetto ad un anno fa, vogliamo battere l'Olympiacos"

L'Arsenal affronta di nuovo l'Olympiacos in Europa League. Ad un anno circa di distanza dalla clamorosa eliminazione dei Gunners per mano della squadra greca, il tecnico Mikel Arteta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale di Europa League, in programma domani sera alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene: "Il ricordo di quell'eliminazione è difficile da digerire, soprattutto per il modo in cui è successo. È stato davvero crudele, adesso vogliamo la nostra vendetta e passare il turno. Siamo una squadra migliore rispetto allo scorso anno, abbiamo fatto molta strada. Dobbiamo batterli due volte per passare il turno, dobbiamo essere migliori di loro".