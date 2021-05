Arsenal, Leno: "Grande delusione. Nel secondo tempo di Villarreal e oggi abbiamo dato tutto"

Dopo l'eliminazione in semifinale di Europa League per mano del Villarreal, il portiere dell'Arsenal Bernd Leno ha commentato: "E' una grande delusione, era un obiettivo arrivare in finale e vincere l'Europa League ma ora non è più possibile. Non abbiamo rischiato. Nel complesso siamo stati la squadra migliore. Solo il primo tempo a Villarreal non abbiamo giocato ai nostri livelli e questo è stato sufficiente per batterci. Nel secondo tempo dell'andata e oggi abbiamo dato tutto ma non è bastato".