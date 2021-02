Arteta esalta Aubameyang dopo la tripletta al Leeds: "Parte dei nostri successi è legata a lui"

Pierre-Emerick Aubameyang man of the match di Arsenal-Leeds. Il gabonese ha realizzato una tripletta nel 4-2 finale agli uomini di Bielsa. II tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha dichiarato in merito: "Sappiamo che una parte importante dei nostri successi sarà legata ad Aubameyang, alla possibilità che sia sempre al meglio e in grado di segnare più gol che può. Se resta così in forma per noi sarà più facile vincere partite, è chiaro. Non possiamo affidarci solo a lui. Ma resta comunque un pezzo importante del nostro puzzle".