Atletico favorito per il titolo? Simeone: "Sarebbe ingiusto non menzionarci"

Vi considerati i favoriti per il titolo? Questa la domanda posta in conferenza stampa a Diego Simeone, la cui risposta è un elogio alla franchezza: "Siamo nel gruppo delle quattro squadre che stanno lottando per la vittoria finale. Sarebbe ingiusto non menzionarci, non posso dire nulla". Il Cholo si è poi soffermato sulla sua squadra, che sarà impegnata domani sera sul campo del Bilbao: "Da dopo la quarantena abbiamo avuto una crescita notevole. Abbiamo lavorato molto bene quest'anno, e domani affronteremo una formazione molto competitiva".