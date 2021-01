Atletico Madrid, Simeone su Suarez: "Ha voluto questa maglia e lo sta dimostrando"

Diego Simeone, tecnico dell'Atlético Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alavés. Su Luis Suarez, fin qui 8 reti in 11 partite. Miglior attaccante mai avuto? "Scegliere un attaccante non mi sembra corretto nei confronti degli attaccanti passati. Però apprezzo Luis per quel che sta facendo. Lo abbiamo cercato, ha voluto venire e sta trasmettendo ciò di cui avevamo parlato telefonicamente quando abbiamo iniziato la ricerca. Spero che possa mantenere questa regolarità".