Atletico, Simeone su Joao Felix: "Il talento non basta senza la volontà. Ma farà bene"

Nel corso della conferenza pre-partita, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato anche di Joao Felix: "Siamo una squadra, non solo un giocatore. Abbiamo bisogno del contributo di tutti affinché il collettivo funzioni come una squadra e in modo che e i singoli e il talento possano eccellere. Senza volontà, il talento non basta e noi cerchiamo di avere la volontà di farlo e il talento naturale che hanno tutti i nostri giocatori ci permette di farlo. E Joao è un giocatore molto importante per la nostra squadra e farà sicuramente molto bene da qui alla fine".