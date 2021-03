Aubameyang out in Arsenal-Tottenham, Arteta: "Tutto risolto ma dovrà guadagnarsi il posto"

Dopo il 3-1 della settimana scorsa conquistato ad Atene, nella serata di domani l’Arsenal dovrà cercare di portare a casa una qualificazione agli ottavi di finale di Europa League all’Emirates Stadium contro l’Olympiacos. Sul match si è espresso oggi Mikel Arteta, tecnico dei Gunners in conferenza stampa: “Viviamo un buon momento e anche la gara di domani sarà un test molto duro da affrontare. Per questo motivo non abbiamo deciso ancora nulla per quanto riguarda la formazione perché vogliamo che tutti i ragazzi siano pronti a dare il meglio. Abbiamo la possibilità di scegliere e i cinque cambi ci permettono di farlo gestendo ogni situazione. Una cosa è sicura: domani scenderà in campo la miglior formazione possibile”.

Arteta poi affronta il tema legato a Pierre-Emerick Aubameyang, tenuto fuori dal derby contro il Tottenham dell’ultimo turno di Premier League per motivi disciplinari (l’attaccante era arrivato tardi all’allenamento): “Abbiamo parlato e tutto si è risolto in maniera positiva. Possiamo tranquillamente andare oltre. Domani in campo? Tutti devono guadagnarsi il posto in squadra, senza nessuna eccezione”.