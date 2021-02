Aulas criptico sul rinnovo di Garcia: "L'equilibrio del club ci permette di non decidere a lungo"

In una lunga intervista concessa a L'Equipe, Jean-Michel Aulas ha parlato della corsa al titolo, che comprende ben 4 squadre, tra cui il suo Lione: "Il Lille è gestito da un fondo di avvoltoi (Eliott Management Corporation), il PSG è comandato dal Qatar e il Monaco da investitori russi. Tutti spendono molto di più di noi. Sarebbe divertente, da francese e imprenditore locale, riuscire a battere queste grandi potenze".

Il rinnovo di Garcia: "L'equilibrio complessivo del club ci porta a mantenere l'indecisione il più a lungo possibile".

Passaggio di consegne: "No, per ora non voglio fermarmi. Il tempismo deve essere quello giusto: dobbiamo far finire questa pandemia, abbiamo forti investimenti in corso e non voglio lasciare in condizioni che minaccino l'identità del club. Ma dobbiamo anche prepararci...".