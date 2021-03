Aumentano le pretendenti per Depay: il Barça resta in pole, ma c'è il pressing del PSG

Aumentano le pretendenti per Memphis Depay, attaccante del Lione che piace anche alla Juventus. Il Barcellona è da tempo in pole per l'olandese, forte del gradimento del tecnico blaugrana Koeman. Come su legge sulle colonne del quotidiano inglese The Sun, il PSG è pronto a dare battaglia per la punta classe '94.