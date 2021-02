Barcellona, Neto potrebbe partire ma non per meno di 15 milioni di euro

vedi letture

Fra i possibili partenti in casa Barcellona ci sarebbe Neto. Il portiere ex Fiorentina e Juventus potrebbe lasciare i blaugrana nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riporta Marca, per il brasiliano il club catalano non accetterà richieste inferiore ai 15 milioni di euro.