Barcellona, Pjanic manda un messaggio a Koeman: "Ho bisogno di continuità per dare il meglio"

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha parlato del suo rapporto con l'allenatore Ronald Koeman in un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo: "Gli ho chiesto continuità, due o tre partite per poter mostrare il mio gioco. E' ciò di cui hanno bisogno tutti i calciatori. Io continuerò a lavorare in ogni allenamento per guadagnarmi le mie opportunità. Koeman ha puntato molto sui giovani de La Masia, questa è una cosa buona per il club perché vuol dire che cercherà di conservare un certo stile, ma io posso mettere esperienza nei match importanti".