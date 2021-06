Barcellona, Umtiti alla porta: la dirigenza blaugrana gli ha comunicato la volontà di cederlo

Movimenti in vista del prossimo mercato nella rosa del Barcellona. Secondo quanto riferito da Sport, non ci sarebbe più spazio per il difensore francese Samuel Umtiti: nelle scorse ore, riferiscono i colleghi del quotidiano spagnolo, la dirigenza del club blaugrana gli avrebbe comunicato di doversi cercare una squadra e una via di uscita in vista dell'estate. Il principale ostacolo verso l'addio è rappresentato dal corposissimo ingaggio, di ben 12 milioni di euro lordi a stagione che scadrà il 30 giugno 2023.