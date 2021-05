Barcellona, vittoria e vetta a -2, Schreuder: "Con l'Atlético non sarà decisiva"

Alfred Schreuder, viceallenatore del Barcellona ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dei blaugrana contro il Valencia. Barça che resta a -2 dall'Atlético e sabato c'è lo scontro diretto al Camp Nou. E l'olandese siederà ancora in panchina al posto dello squalificato Ronald Koeman, espulso nel corso della partita persa contro il Granada: "Sì, siamo vicini ed è quello che volevamo come a gennaio. Siamo lì, ma non guardiamo gli altri, solo noi stessi. Manca poco, però può capitare che noi perdiamo punti, così come l'Atlético oppure il Siviglia. Credo che settimana prossima contro l'Atlético non sia decisiva. Ci sono ancora altre quattro partite da giocare".