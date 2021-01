Bayer, il neo acquisto Fosu-Mensah: "Non vedo l'ora di far parte della squadra"

Il nuovo calciatore del Bayer Leverkusen Timothy Fosu-Mensah ha parlato ai taccuini del profilo Twitter ufficiale del club del suo arrivo in rossonero: "Non vedo l'ora di far parte di questa squadra e di lavorare con Peter Bosz. Le conversazioni con il Bayer mi hanno convinto che qui ci sono grandi prospettive. Per me e per noi come squadra. Sarà davvero bello".