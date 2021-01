Bayern, che tonfo contro il 'gladbach. Goretzka non trova scuse: "Ci siamo fatti male da soli"

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Borussia M'Gladbach, il giocatore del Bayern Monaco Leon Goretzka ha ammesso tutta la sua delusione: “Mollare la partita dopo il 2-0 fuori casa fa davvero male. I primi 30, 35 minuti sono stati i migliori che abbiamo giocato da molto tempo. Eravamo molto controllati, ma poi abbiamo perso la palla due volte dove non era permesso di perderla e non abbiamo reagito bene. Quindi hanno fatto il 2-2 in pochissimo tempo. E il terzo gol è arrivato dopo una situazione simile. Abbiamo invitato tre volte l'avversario e loro hanno colto l'occasione. Poi diventa difficile giocare contro una squadra che può concentrarsi solo sulla difesa. Nella ripresa abbiamo avuto un po' di sfortuna qua e là. Ci sono stati errori individuali ma in questo momento stiamo subendo troppi gol".