Bayern, Flick: "Tigres squadra che gioca con intensità. Metterò in campo la miglior formazione"

Alla vigilia del match contro il Tigres valido per la finale di Mondiale per Club, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa: "Li ho visti in semifinale e sono rimasto molto colpito dal modo in cui hanno giocato. Hanno un gioco molto intenso e molta qualità sulle fasce. Daremo tutto, sarà una partita difficile. Siamo felici di essere arrivati ​​in finale. La formazione? Metteremo la squadra migliore ma ovviamente cercherò di mettere in campo una squadra ben equilibrata e anche avere nuove forze. Parleremo con i giocatori e vedremo. Siamo preparati per il Tigres tanto quanto lo siamo stati per le altre gare".