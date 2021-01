Bayern Monaco, recuperano dall'infortunio quattro giocatori. E venerdì c'è il Gladbach

Buone notizie per il Bayern che dopo la partita vinta contro il Mainz ritrova gli infortunati regolarmente in gruppo: si tratta di Kingsley Coman, Marc Roca, Joshua Zirkzee e Buona Sarr che hanno incominciato la preparazione per la sfida contro il Borussia Mönchengladbach in programma venerdì.