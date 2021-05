Borussia Dortmund, occhi in Francia per il sostituto di Sancho: piace Ikone

Secondo quanto riportato da France Football il Borussia Dortmund avrebbe individuato in Jonathan Ikone l'eventuale sostituto di Jadon Sancho, destinato alla cessione al termine della stagione. 23 anni, Ikone è tra i protagonisti dell'incredibile stagione del Lille in Ligue 1, con la squadra del Nord in testa a una giornata dalla fine. Per lui fin qui 7 reti e altrettanti assist in 47 partite.