Ufficiale Boubacar Traoré torna al Metz: "Contento di essere tornato a casa. Non vedo l'ora di iniziare"

In casa Metz è ufficiale il ritorno del centrocampista Boubacar Traoré. Il maliano classe 2001 ha militato nel club francese tra il 2019 e il 2022 prima del trasferimento al Wolverhampton. In Premier League non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto ed è per questo ceh ha deciso di fare ritorno nel suo primo club in prestito fino al 30 giugno 2026.

Questa la nota del Metz: "a storia, iniziata nell'estate del 2019, continua ora sulle rive della Mosella. All'epoca, il centrocampista era arrivato all'FC Metz dall'AS Bamako (Mali). Ha esordito con la maglia del Metz il 9 maggio 2021, contro il Nîmes. Ha segnato il suo primo gol con il Grenat una settimana dopo a Lorient, con un tiro dalla distanza che rimane impresso nella memoria.

La stagione 2021-2022 è stata una stagione di conferma per il nazionale maliano, che ha preso parte a 27 partite di Ligue 1 con Uber Eats. Queste ottime prestazioni gli hanno permesso di scoprire la Premier League, indossando la maglia dei Wolves. In tre stagioni nel Regno Unito, Boubacar Traoré ha sperimentato le esigenze fisiche del calcio inglese, sviluppando la sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palla e la sua precisione tecnica a centrocampo. Ora metterà tutto il suo talento al servizio del Metz, squadra di Ligue 1 McDonald's.

Il FC Metz è felice di questo ritorno e augura a Boubacar Traoré ogni successo in questa stagione. Le prime parole di Boubacar Traoré: " Sono felice di essere tornato al Saint-Symphorien e di essere tornato a casa. Non vedo l'ora di giocare di nuovo in Ligue 1 e spero che faremo un'ottima stagione!".

Questa invece la nota dei Wolves: "Il centrocampista Boubacar Traore è tornato al Metz in prestito per la stagione 2025/26.

Il giocatore maliano è arrivato ai Wolves dalla Ligue 1 nel 2022 ma, dopo aver giocato solo tre volte la scorsa stagione, è tornato temporaneamente nel tentativo di avere più opportunità in campo. Il centrocampista è stato acquistato all'ultimo minuto nell'estate del 2022, inizialmente in prestito, e ha giocato 11 volte in quella prima stagione, prevalentemente sotto la gestione temporanea di Steve Davis e James Collins. In quel periodo Traore segnò il suo unico gol con i Wolves fino ad oggi, quello della vittoria in Coppa di Lega contro il Leeds United, e l'estate successiva il suo prestito divenne definitivo, nonostante avesse saltato un lungo periodo a causa di un problema all'inguine. Traore ha giocato 27 volte nella stagione 2023/24, spesso partendo dalla panchina, ma un infortunio al menisco e la forma dei suoi colleghi gli hanno impedito di giocare molto la scorsa stagione.

Tutti noi dei Wolves vogliamo augurare a Boubacar la migliore fortuna possibile durante il suo ritorno al Metz".