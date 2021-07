Brasile-Cile 1-0, le pagelle: Paquetá entra e la decide. Vegas disastroso

Brasile-Cile 1-0

Marcatori: 47' Paquetá (B).

BRASILE

Ederson 6,5 - Sicuro tra i pali, mai in difficoltà quando deve avviare la manovra con i piedi. Nella prima frazione Edu Vargas lo impegna con una bella conclusione di destro e lui risponde presente.

Danilo 6,5 - Ormai è un vero e proprio regista difensivo. Si sgancia meno in avanti e preferisce rimanere bloccato sulla destra per orchestrare la manovra.

Marquinhos 7 - Impeccabile nei duelli aerei, con Thiago Silva forma la coppia perfetta. Nella prima frazione non concede un centimetro a Sanchez, che non si vede praticamente mai.

Thiago Silva 7 - Guida la linea difensiva verdeoro, non si scompone mai. Leader carismatico della Nazionale verdeoro. Molto bravo anche in fase di impostazione.

Lodi 6 - Primi 45’ disputati molto in sordina, si concentra più sulla fase difensiva. Nella ripresa si rende protagonista con una bella sgroppata, dove però non riesce a concludere verso la porta avversaria. (dal 91’ Militao s.v.)

Casemiro 6,5 - Scherma bene la difesa, gioca come sempre a due tocchi. Fondamentale nel dare ordine ed equilibrio alla manovra verdeoro.

Fred 6,5 - Dà dinamismo al centrocampo verdeoro, è il motore della squadra di Tite. Gioca spesso in verticale per ribaltare velocemente l’azione nell’altra metà campo.

Gabriel Jesus 5 - Un moto perpetuo sul fronte destro, fa venire il mal di testa a Vegas. Poco prima dell’intervallo fa fuori mezza difesa roja e di mancino sfiora il gol del vantaggio. Ad inizio secondo tempo viene però espulso, dopo un’entrata killer ai danni di Mena e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Firmino 6 - A volte fa l’unica punta, a volte il trequartista. Non dà punti di riferimento alla retroguardia cilena, ma deve essere più incisivo. Nel primo tempo, su un assist al bacio di Neymar, spreca tutto a due passi da Bravo. (dal 45’ Paquetá 7 - Entra e dopo un minuto fa fuori Vegas e trafigge Bravo, sbloccando il match. Si sacrifica poi anche in fase difensiva.)

Richarlison 6 - Fa un gran lavoro in fase di non possesso. In avanti però si vede poco, gli manca il guizzo per perforare la linea difensiva della Roja. (dal 91’ Everton s.v.)

Neymar 7 - Leader tecnico di questo Brasile, sul terreno di gioco fa quello che vuole. Spesso eccede con qualche giocata poco utile, ma quando accelera è difficilmente contenibile. Nei primi 45’ inventa per Firmino e per Gabriel Jesus, ma entrambi non riescono a battere l’estremo difensore rivale.

CILE

Bravo 7 - Senza dubbio il migliore dei suoi. Non ha responsabilità in occasione della rete subita. Compie due veri e propri miracoli prima su Gabriel Jesus, poco prima dell’intervallo, e poi su Neymar nella ripresa.

Isla 6,5 - Sulla destra spinge molto e costringe Lodi ad una gara difensiva. In fase difensiva non incontra particolari difficoltà.

Sierralta 6 - Disputa una partita altalenante, con buoni interventi ma anche entrate fuori tempo. Incassa poi un’ammonizione, che lo condiziona per tutto il secondo tempo.

Medel 6,5 - Il solito mastino arrabbiato. Difende ed imposta. Imbriglia Firmino, che si sente braccato per tutti i primi 45 minuti.

Vegas 4,5 - Gabriel Jesus da quella parte gli fa venire il mal di testa e non riesce mai a venirne a capo. In occasione del gol firmato da Paquetá, interviene in maniera goffa sul pallone e spiana la strada all’ex Milan. (dal 64’ Palacios 6 - Entra ed è molto propositivo, ma è anche troppo impreciso quando deve concludere verso la porta.)

Mena 6,5 - Danilo da quella parte lo controlla bene, ma riesce comunque a giocare la sua partita. Da un suo preciso traversone è arrivata la clamorosa traversa di Brereton, che poteva cambiare le sorti del match.

Vidal 6 - Sembra ormai una versione opaca rispetto all’Arturo Vidal tuttocampista. Il cuore non manca mai, ma non attacca più l’area rivale con quella ferocia che lo ha sempre contraddistinto.

Pulgar 6 - Si posiziona davanti a Medel, aiutandolo a schermare la difesa. Fatica a servire con rapidità i propri compagni del reparto avanzato. (dal 76‘ Meneses s.v.)

Aranguiz 6,5 - Corre senza sosta per tutti e novanta i minuti, praticamente instancabile. Cerca di sganciarsi in avanti per supportare le punte. (dal 88‘ Valencia s.v.)

Vargas 6 - Nel primo tempo penetra in area e impegna Ederson. Nella ripresa trafigge il portiere brasiliano, ma lo fa partendo da posizione irregolare e la rete gli viene giustamente annullata. Oggi però la Roja aveva bisogno di altro per accedere alle semifinali.

Sanchez 5 - Si impegna e prova a svariare per tutto il fronte offensivo, ma tocca davvero troppo poco il pallone e si vede raramente. Viene sostituito all’intervallo perché non ancora in condizione. (dal 45’ Brereton 6,5 - Entra e prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Doveva scendere in campo dal primo minuto. Su un traversone al bacio di Mena, colpisce in pieno la traversa e per poco non cambia le sorti del match.)