Bruno Fernandes tra i migliori colpi di sempre dello United: ha già partecipato a 52 gol in 58 gare

Bruno Fernandes, autore anche stasera contro la Real Sociedad di una doppietta (andata dei sedicesimi di finale di Europa League ancora in corso), è stato senza alcun dubbio un acquisto a dir poco azzeccato per il Manchester United. Dal suo esordio datato febbraio 2020 il fantasista portoghese ha partecipato non a caso a ben 52 gol in 58 partite, considerando tutte le competizioni, con la maglia del Manchester United (33 gol e 19 assist realizzati in prima persona dall'ex Udinese e Sampdoria).

Statistiche da urlo, che lo innalzano per distacco (ben 10 reti) rispetto a qualsiasi altro calciatore di Premier League.



52 - Bruno Fernandes has been directly involved in 52 goals in 58 games in all competitions for Manchester United (33 goals, 19 assists), 10 more than any other Premier League player since his debut in February 2020. Catalyst.

