Ufficiale C'è ancora vita per Santi Cazorla: a 39 anni rinnova il contratto con il Real Oviedo

vedi letture

Santi Cazorla non lascia il calcio. Il centrocampista di Llaner, vincitore di due campionati europei con la nazionale spagnola e simbolo del Real Oviedo, ha deciso di rinnovare il contratto ancora di un anno con il club azzurro. Un gesto da evidenziare, si legge su Marca, visto che l'ex Arsenal percepirà il minimo salariale e destinerà una percentuale dell'ingaggio all'accademia giovanile del Real Oviedo.

Il rinnovo di Santi Cazorla è la prima mossa ufficiale del Real Oviedo per la prossima stagione, e anche la prima dopo la partenza di Luis Carrión verso il Las Palmas. Di seguito il comunicato del club spagnolo.

"Il Real Oviedo e Santi Cazorla hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore di Llanera continuerà a vestire i colori del Real Oviedo anche nella prossima stagione. Dimostrando il suo incrollabile impegno nei confronti del club della capitale del Principato, Santi Cazorla scommette per la continuità di un progetto in cui è approdato la scorsa estate, chiarendo il suo oviedoismo e la sua volontà di rendere ancora più grande la squadra che lo ha visto formarsi come calciatore, e che nella campagna appena conclusa è riuscita quasi a raggiungere la Prima Divisione.

Santi Cazorla non è solo un portabandiera in campo, dove mette a disposizione il suo calcio, ma trascende anche al di fuori del campo, con azioni e gesti che rendono ancora più grande la sua figura, essendo molto vicino alle squadre giovanili ed essendo un esempio di oviedoismo ovunque vada. Con il rinnovo dell'asturiano, il Gruppo Pachuca simboleggia la sua chiara intenzione di mettere insieme ancora una volta una squadra vincente che torni a lottare per alti livelli, con l'obiettivo della Prima Divisione all'orizzonte. Non potremmo sentirci più orgogliosi, più grati e più fortunati di continuare a godere di Santi per un'altra stagione", la chiusura della nota.