Cadice-Atletico Madrid 2-4, le pagelle: Suarez domina, Negredo anche

Cadice-Atletico Madrid 2-4

Marcatori: 28' Suárez, 35' Negredo, 45' Saul, 50' Suarez, 71' Negredo, 88' Koke.

CADICE

Ledesma 5,5 - Non ha grandissime colpe sui gol ma non appare mai sicuro.

Isaac 5 - Soffrre in fase difensiva. In fase offensiva latita. (dal 54' Garrido 6 - Entra bene nella partita).

Marcos Mauro 5 - Suarez è una brutta bestia e lui lo soffre troppo.

Cala 5 - Come il compagno fa fatica a contenere gli attacchi dell'Atletico Madrid.

Izquierdo 6 - Spinge quando può mettendo diversi cross interessanti. Da uno di questi arriva il secondo gol di Negredo. (dall'87' Nieto s.v.).

Sanchez 6 - Ci prova con grinta. Un paio di conclusioni sballate ma grande impegno.

Fali 6,5 - Regge bene l'urto e gioca una partita importante anche se non arrivano punti. (dall'88' Malbasic s.v. ).

Johnsson 6,5 - Bella partita. Spinge, recupera e lotta. Diversi spunti interessanti.

Perea 6 - I suoi cross creano non pochi pericoli. Ha una grande occasioni dopo pochi minuti ma non è abbastanza freddo.

Lozano 5,5 - Si impegna ma oggi gli riescono poche cose. (dal 66' Saponjic 6 - Entra e rischia di trovare il gol del 3-3. Oblak gli chiude la porta).

Negredo 7 - Due gol e una grandissima prestazione. Da solo mette spesso in crisi la difesa dell'Atletico Madrid. L'ultimo a mollare.

ATLETICO MADRID

Oblak 5,5 - Goffo sul gol di Negredo, oggi un po' pasticcione. Bella però la parata su Sabonjic.

Gimenez 6 - Partita sufficiente. Difende bene e dà il suo contributo in costruzione.

Savic 6 - Sempre attento e preciso. Soffre la fisicità di Negredo.

Felipe 5,5 - Negredo lo cerca e lo fa ammattire. Non la sua miglior prestazione.

Koke 6 - Buona partita e anche il gol che la chiude definitivamente.

Llorente 6,5 -Inizia da esterno, poi fa la mezzala e chiude da attaccante. Davvero l'uomo in più del Cholo.

Saul 6,5 - Trova un gol importante e si sblocca. Partita di grande cuore.

Lemar 6 - Alterna belle cose a qualche errore marchiano. Sta comunque crescendo. (dal 61' Lodi 6 - Entra bene e dà il suo contributo).

Torreira 5 - Non riesce a ingranare come vorrebbe. Simeone gli concede solo 45'. (dal 46' Vrsaljkon 6 - Partita attenta e senza errori).

Suarez 7,5 - Due gol decisivi per continuare la corsa al titolo. Il suo è un periodo d'oro e lo dimostra in ogni giocata. (dall'84 ' Herrera s.v.).

J. Felix 5,5 - Toccato subito duro si innervosisce e non rende come potrebbe e dovrebbe. (dal 60' Correa 6 - Da una sua giocata nasce il quarto gol. Bell'impatto).