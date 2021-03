Caos Covid in Sierra Leone-Benin. Si attende una decisione della CAF in merito

vedi letture

“La partita non si svolgerà stasera. La situazione a Freetown resta tesa. Dopo diverse ore di blocco i giocatori beninesi sono riusciti finalmente a raggiungere il loro albergo. Dobbiamo ora attendere una decisione dal CAF”. Con questo comunicato la Federcalcio del Benin ha fatto il punto su quanto successo oggi prima della sfida contro la Sierra Leone valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Come si evince dal comunicato la CAF (Confederazione calcistica africana) non ha ancora deciso sul rinvio della gara, che era stata inizialmente spostata dalle ore 18:00 alle ore 21:00.