Caso Benzema-Francia, Varane non si schiera: "Non mi sento a mio agio: mi faccio da parte"

Nel corso delle dichiarazioni da Clarefontaine, ritiro della Nazionale, Raphael Varane ha parlato anche di Karim Benzema, compagno di squadra al Real Madrid ma ancora fuori dai convocati di Didier Deschamps nella Francia. "Su Karim la mia posizione è semplice: mi faccio da parte, non devo parlare io, così come nessuno dei miei compagni. Non sono il più adatto a parlare dell'assenza di Karim in Nazionale. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto 4 Champions League. Non mi sento a mio agio a parlarne. È un grande lavoratore e continua a migliorare. Sta bene fisicamente, sta giocando il suo miglior calcio. È efficiente ed elegante in campo, è un piacere vederlo giocare".