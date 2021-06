Chelsea, pronti oltre 200mln per il mercato. Tre gli obiettivi. Per l'attacco piace Adama Traore

vedi letture

Dopo aver conquistato la Champions League il Chelsea è pronto a fare un mercato di primo piano anche la prossima estate per garantire a Thomas Tuchel una formazione in grado di competere ad altissimi livelli anche nella stagione ventura. Per questo motivo, scrive il Daily Telegraph Roman Abramovich avrebbe messo a disposizione del tecnico oltre 200 milioni di euro per la campagna acquisti, con i quali portare a Stamford Bridge un attaccante, un centrocampista e almeno un difensore. Per quanto riguarda il fronte offensivo il nome caldo è quello di Adama Traore, prodotto del vivaio del Barcellona esploso in Premier League con la maglia del Wolverhampton.