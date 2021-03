Chelsea, Werner non rientra più nei piani: l'idea è di proporlo al Borussia Dortmund per Haaland

Timo Werner non rientra più nei piani del Chelsea. A scriverlo è il Sunday Express, secondo cui Thomas Tuchel non lo ritiene un titolare e avrebbe chiesto al patron Roman Abramovich di provare ad inserirlo nella trattativa con il Borussia Dortmund per arrivare a Erling Braut Haaland, principale obiettivo per l'attacco. Chiaramente oltre all'ex Lipsia ci vorrà un conguaglio per convincere i gialloneri a disfarsi del bomber più appetito d'Europa.