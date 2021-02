Chelsea, Werner non segna da 12 partite. Tuchel: "Non cerca scuse. Dobbiamo valorizzarlo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Tottenham, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel ha parlato della crisi di Timo Werner il cui ultimo gol in Premier League risale al 7 novembre. Da allora un digiuno di 12 partite, 9 delle quali giocate da titolare: "Ha bei ricordi allo stadio del Tottenham. Ha segnato per il Chelsea e per il Lipsia lì e non cerca scuse. Sta lavorando sodo. È nostra responsabilità tirare fuori il meglio dal giocatore, quindi attaccare lo spazio per sfruttare la sua velocità".