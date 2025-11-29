Chevalier come Donnarumma: le foto della sua caviglia dopo il fallaccio contro il Monaco

Lucas Chevalier come Gigio Donnarumma, ma non per le parate miracolose con la maglia del Paris Saint-Germain, almeno per ora. Un déjà-vu quello che avranno avuto i tifosi francesi, visto che in Monaco-PSG (match terminato 1-0 per il gol di Minamino) il portiere della squadra di Luis Enrique ha subito nel corso del primo tempo un brutto fallo da parte di Lamine Camara.

Intervenuto in ritardo, il giocatore del Monaco gli ha preso in pieno la caviglia destra, senza però subire un cartellino rosso. Un po' come era successo il 18 dicembre 2024 all'ex Torino Wilfried Singo, che aveva colpito in pieno volto Gigio Donnarumma venendo salvato anche lui dal rosso.

Al termine del primo tempo l'emittente RMC Sport ha pubblicato sui social la foto della caviglia di Lucas Chevalier dopo l'intervento. Va precisato che il giocatore è rimasto in campo terminando la gara.

Cible d'un terrible tacle du Monégasque Camara en première période du match Monaco-PSG, Lucas Chevalier a été touché à la cheville droite, comme le montre deux photos prises à la pause.https://t.co/nZbaoUxfGb pic.twitter.com/sZvYX8PgBo — RMC Sport (@RMCsport) November 29, 2025

Lo stesso Chevalier ha commentato a BeIN Sport ha poi aggiunto: "Per la mia caviglia: penso che tutti abbiano visto cosa sia successo... Penso che oggi la mia carriera avrebbe potuto prendere una svolta e sono stato molto fortunato. Ormai è successo, è il passato. Ma penso che a volte ci siano dei gesti che dobbiamo evitare. Oggi so solo che sono stato molto fortunato e che potrò continuare a giocare a calcio ogni settimana".