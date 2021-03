Coman ci ricasca: si presenta in Mercedes, i custodi gli negano l'ingresso al centro del Bayern

Kingley Coman ci ricasca. A distanza di 11 mesi si ripresenta al centro di allenamento del Bayern Monaco guidando un'auto non aziendale. Il francese si è presentato in Mercedes, mandando su tutte le furie i vertici societari. Va detto che uno degli sponsor principali del club bavarese nonché azionista con l'8,33% delle quote è Audi. Per questa ragione i custodi del centro sportivo gli hanno impedito di entrare, costringendolo a parcheggiare lontano dal Sabener Strasse. Nell'aprile 2020, Coman si presentò al volante di una McLaren 570S, sostenendo che la sua Audi aveva uno specchietto retrovisore danneggiato, cosa che non gli ha impedito di ricevere una multa. Che arriverà anche in quest'occasione (rischia fino a 50mila euro). La legge è uguale per tutti del resto, anche per chi ha deciso una finale di Champions League.