Coppa di Francia, cinquina del Lione all'Ajaccio. Passano anche Lorient e Valenciennes

Si sono disputate oggi tre sfide valide per i trentaduesimi di finale della Coppa di Francia. Il Lorient passa il turno battendo 2-1 il Paris FC, così come il Valenciennes, che vince 4-3 sul campo del Reims. Tutto facile invece per il Lione contro l'Ajaccio: dopo 45' il punteggio era già sul 4-0, la squadra di Garcia ne fa un altro nella ripresa (Depay, Slimani, Cornet, Cherki e Aouar firmano il pokerissimo) ma subisce il gol della bandiera al 90', su rigore di Nouri.

Ricordiamo che lo scorso 17 dicembre era stato studiato un format ad hoc per salvare la manifestazione. Le partecipanti sono state suddivise in due tornei paralleli fino agli ottavi di finale: un percorso per i club di Ligue 1 e Ligue 2 e uno per i club dilettantistici. I due percorsi si incroceranno ai 16esimi di finale, quando vi saranno 15 squadre "Pro" e 17 dilettanti qualificate.