Coppa di Russia, vittoria in rimonta per il CSKA Mosca. Cade la Dinamo sul campo del Samara

Sono CSKA Mosca e Samara le ultime due squadre che accedono alle semifinali di Coppa di Russia dove incontreranno rispettivamente Akhmat Grozny e Lokomotiv Mosca. Il colpo lo mette a segno il Samara che batte per 2-0 la Dinamo Mosca grazie al gol in apertura di Ezhov e al raddoppio di Sergeev a metà ripresa. Più difficile il successo del CSKA che in rimonta elimina l’Arsenal Tula: padroni di casa in vantaggio al 33° con Lutsenko, ma raggiunti a inizio ripresa da Karpov. Al 55° proprio l’autore del momentaneo 1-0 si fa espellere, secondo giallo, regalando un uomo agli ospiti che ne approfittano allo scadere quando Fernandes mette a segno la rete del 2-1 definitivo.