CR7 allo Sporting? Dias scherza: “Non sono il suo agente, ma non sarebbe male diventarlo”

vedi letture

Ruben Dias, difensore del Portogallo, nel corso della conferenza stampa odierna in vista della gara con l'Azerbaijan, interrogato su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo allo Sporting Club, ha risposto così: "Per il momento sono ancora un calciatore, non sono l'agente di un giocatore (ride, ndr). Non sarebbe male diventare un giorno l'agente di Cristiano Ronaldo, ma per adesso devo limitarmi a rispondere alle domande per i giocatori e non a quelle per gli uomini d'affari".