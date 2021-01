Crystal Palace, Hodgson: "Orgoglioso dei miei ragazzi, fase difensiva eccellente"

Intervenuto al termine del match a reti bianche maturato all'Emirates contro l'Arsenal, il tecnico del Crystal Palace Roy Hodgson si dimostra soddisfatto della prestazione dei suoi: "Sono più che soddisfatto sotto ogni aspetto, la fase difensiva è stata eccellente. Abbiamo avuto un ottimo momento sul finale del primo tempo, abbiamo creato diverse occasioni per portarci in vantaggio ma non siamo riusciti a concretizzare. Nella ripresa abbiamo più volte sbagliato l'ultimo passaggio e mi dispiace, eravamo nella condizione di poter fare del male all'avversario se solo avessimo avuto più precisione e meno fretta nel condurre le ripartenze. Nonostante tutto posso dire che sia stata un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra, ogni giocatore ha dato tutto in campo e si è impegnato al massimo. Sono molto orgoglioso di come hanno lavorato stasera".

Sulla situazione in classifica

"Siamo esattamente dove volevamo, iniziare la seconda parte di campionato con 23 punti è un buon risultato. Abbiamo un buon margine sulla zona retrocessione e se continueremo a giocare come stasera, sono sicuro che ci sono ancora tanti punti che ci aspettano".