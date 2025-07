Ufficiale Dani Guiza non si ferma: a 44 anni giocherà ancora in settima divisione spagnola

Dani Guiza non ha ancora detto basta. L’attaccante andaluso, campione d’Europa con la Spagna nel 2008, ha firmato un nuovo contratto con il Rayo Sanluqueño per disputare la stagione 2025-26 in Primera Andaluza, la settima divisione spagnola. L’accordo, valido fino a giugno 2026, segna un ulteriore capitolo nella carriera del 44enne.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club gaditano, che ha definito il suo arrivo come il "piatto forte" della stagione. Una definizione che non sorprende: non capita tutti i giorni di vedere un ex internazionale spagnolo rinforzare una squadra dilettantistica. Güiza continua così la sua lunga e affascinante parabola calcistica, sempre più legata alla sua terra natale. Con il Rayo Sanluqueño, sale a sei il numero di club della provincia di Cadice in cui ha militato: Xerez, Atlético Sanluqueño, Cdice, Algaida, Rota, Roteña e ora anche un’altra squadra di Sanlúcar.

Nel corso di oltre due decenni di carriera, Dani Güiza ha vestito le maglie di ben 18 squadre in quattro Paesi diversi: Spagna, Turchia, Paraguay e Malesia. Tra le sue tappe più significative, le stagioni brillanti con Maiorca, Getafe e Fenerbahçe. Nonostante l’età, la passione per il pallone non si spegne: Dani torna in campo con l’entusiasmo di sempre, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua interminabile storia calcistica.