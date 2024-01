Ufficiale Darko Churlinov torna allo Schalke. L'esterno macedone lascia il Burnley in prestito

Gradito ritorno in casa dello Schalke 04. il club tedesco ha annunciato l'arrivo in prestito di Darko Churlinov: il 23enne esterno sinistro della Macedonia del Nord, che aveva già giocato a Gelsenkirchen nella stagione 2021/22 (sempre in prestito), viene ceduto dal Burnley fino al termine della stagione. Finora non è mai sceso in campo con il club inglese: la sua unica apparizione è quella con la Nazionale nel match contro l'Armenia. del 17 ottobre scorso.