Depay annuncia: "È ora di prendere il controllo. Deciderò con il mio team cosa farò in futuro"

Memphis Depay vuole decidere serenamente il suo futuro. L'attaccante del Lione, il cui contratto scadrà a fine stagione, è indeciso se rinnovare con il club francese o tentare una nuova avventura, magari in Italia. Il sogno è di raggiungere Ronald Koeman a Barcellona, ma la posizione tutt'altro che salda del tecnico olandese e l'ingaggio quasi certo di Aguero hanno ridotto le possibilità. Così, l'ex Manchester United ha parlato direttamente ai tifosi tramite i social: “È ora che prenda il controllo della mia carriera. In un momento in cui sono chiamato a fare scelte importanti per il mio futuro, ho deciso di negoziare i miei contratti futuri con l'aiuto del mio team, supportato da esperti legali. Deciderò io stesso la mia destinazione. Sarete i primi a saperlo ", ha scritto su Instagram.