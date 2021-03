Domani Olympiacos-Arsenal, Pedro Martins: "Guai a farsi distrarre dalla classifica di Premier"

vedi letture

Negli ottavi di finale di Europa League l’Olympiacos dovrà misurarsi contro l’Arsenal di Mikel Arteta. Pedro Martins, tecnico portoghese del club di Atene, ha così analizzato il match di domani: “Sono oramai tre anni che giochiamo con un’identità precisa di gioco e non la cambieremo contro nessun avversario, neanche contro uno del calibro dell’Arsenal. Al momento del sorteggio avremmo potuto pescare un avversario di livello inferiore, ma non è stato possibile scegliere e dovremo dunque confrontarci contro una squadra che ha valori ben più alti di quelli che la sua posizione nella classifica di Premier League lascerebbe intuire. La riprova arriva, infatti, dal ruolino di marcia dei Gunners in Europa, con 5 vittorie e un pareggio. Cosa sarà decisivo per il passaggio del turno? La nostra efficienza nello sfruttare le occasioni che avremo”