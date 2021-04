Domani PSG-Bayern, parla capitan Kimpembe: "Indosserò la fascia con orgoglio e piacere"

vedi letture

Presnel Kimpembe, difensore del Paris Saint-Germain, sarà probabilmente di nuovo il capitano dei parigini nella sfida di ritorno contro il Bayern Monaco, in assenza del titolare della fascia, il brasiliano Marquinhos: "Sono competitivo, mi piacciono le responsabilità, indossare la fascia è grande gesto di fiducia dell'allenatore e della società. La indosso con grande orgoglio e piacere, cerco di trasmettere la mia energia positiva a tutta la squadra. C'è grande gioia e orgoglio, la strada è lunga ma spero che regalerà grandi avventure a partire da domani. È un onore per me, giovane parigino, avere la possibilità di giocare partite del genere", ha detto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di Champions".